Oje! Maibaum ohne Köpfchen in St. Paul

04.05.2017, 14:36 Uhr

Der diesjährige St. Pauler Maibaum verlor beim Aufstellen seinen Wipfel.

Ein Maibaum der ganz besonderen Art steht heuer am Lobisserplatz in St. Paul: "Der Wipfel ist beim Aufstellen leider abgebrochen", berichtet Gemeindefeuerwehrkommandant Gerald Sulzer von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) St. Paul im Lavanttal, "zum Glück ist dabei aber nichts passiert." Doch genau dieser kleine Schönheitsfehler macht den St. Pauler Maibaum so richtig sympathisch.