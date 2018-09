Primelweger Siedlungsfest

11.09.2018, 13:45 Uhr

Seit nun schon 20 Jahren organisieren die Primelweger in Kleinedling ein lustiges und abwechslungsreiches Siedlungsfest. Auch heuer besuchten wieder ca. 40 Personen das zweitägige Fest und wurden sogar mit Livemusik von Christian Theuermann verwöhnt. Viele Erinnerungen kamen auch bei der von Walter Vallant gezeigten Fotopräsentation der vergangenen 20 Jahre auf. Danach servierte Walter Winter sein köstliches Wildgulasch.Ein großer Dank gebührt Ewald und Evelyne Wucherer, die alljährlich ihre Räumlichkeiten für diese Veranstaltung zur Verfügung stellten und auch die Organisation übernahmen. Bereits zum 20. Mal konnte Johannes Kreuzer seine außergewöhnlich löblichen Kochküste unter Beweis stellen.Besonders erfreulich ist, dass auch die jungen Primelweger bereit sind, das inzwischen zur Tradition gewordene Siedlungsfest weiterzuführen. So konnte um Mitternacht der Festschlüssel an den Nachwuchs übergeben werden. Neben dem Siedlungsfest gibt es bei den Primelwegern aber auch gemeinsame Wanderungen, Silvesterfeiern und natürlich werden auch die runden Geburtstage gemeinsam gefeiert.Bleibt zu hoffen, dass die Siedlungsgemeinschaft im Primelweg noch viele Jahre so gut bestehen bleibt und dass noch viele gemeinsame, kommunikationsfördernde Aktivitäten, im Sinne einer guten Nachbarschaft, durchgeführt werden können.