Sänger aus Ettendorf drehen an der Uhr

10.05.2017, 11:21 Uhr

Die Singgemeinschaft Ettendorf erhebt seit nunmehr 25 Jahren ihre Stimmen.



"Wer hat an der Uhr gedreht?"

am Samstag, dem 13. Mai, um 19.30 Uhr

In der Volksschule (VS) Ettendorf begann vor einem Vierteljahrhundert die Geschichte der Singgemeinschaft Ettendorf. "Die Gründung unseres Chores im Herbst des Jahres 1992 ging auf den provisorischen Schulleiter Günter Loibnegger zurück", erzählt die Chorleiterin Anna Kienzer, die damals als Junglehrerin unterrichtete. Der gemischte Chor wuchs rasch an: "1993 waren wir bereits 25 Mitglieder", berichtet die Schriftführerin Cornelia Jury. Mittlerweile gehören der Singgemeinschaft Ettendorf unter Obfrau Karin Morianz rund 30 Mitglieder, darunter auch der St. Pauler Benediktinermönch Pater Petrus Tschreppitsch, an.Das abwechslungsreiche Liedgut der Ettendorfer Sänger wird wöchentlich im Gasthaus Kaimbacher einstudiert. "Für unsere Konzerte suchen wir immer außergewöhnliche Locations", streichen Kienzer und Jury ein besonderes Merkmal ihres Chores hervor. Deshalb sangen die Mitglieder der Singgemeinschaft Ettendorf, die 2000, 2005 und 2011 Teil großer Projektchöre mit dem Heimatklang Bach waren, 2008 bei Tiefschnee im Stall oder 2009 beim Keltenfest zur Sommersonnenwende. Ganz klassisch geht hingegen das Jubiläumskonzert unter dem Motto "Wer hat an der Uhr gedreht?"im Kulturhaus Lavamünd über die Bühne.