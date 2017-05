"Schnecken checken" in Preitenegg

Der Elternverein der Volksschule Preitenegg lädt zu einem

MARRIAGE ENCOUNTER Kabarett

mit

Familienseelsorger Michael Kopp

herzlichst ein.



Mit Humor beleuchtet Michael Kopp Themen wie Beziehung und Kirche - und an den Schnecken sieht man, dass man auch mit langsamem Tempo gut weiterkommen kann.

An diesem Abend erfahren Sie, was die beiden Buchstaben „M“ und „E“ in sich bergen und erleben auf heitere Art und Weise, dass jede/r des eigenen Glückes Schmied/in ist… und wie sich das vor allem auf Beziehung/en auswirkt ...



Der Eintritt ist frei.

Spenden werden gerne für Projekte der Volkschule Preitenegg entgegen genommen.