St. Andrä: 76-Jähriger dreht bei polizeilicher Befragung durch

29.04.2018, 11:44 Uhr

Widerstand gegen die Staatsgewalt: Polizeibeamte mussten gestern vorübergehend einen Selbstständigen festnehmen.

Polizistin bei Amtshandlung leicht verletzt

. Bei einer polizeilichen Befragung an seinem Firmensitz in St. Andrä im Zuge eines gewerbebehördlichen Verfahrens brannten bei einem 76-Jährigen gestern am Abend alle Sicherungen durch. Der Selbstständige beschuldigte nämlich in der besagten Causa seinen 73-jährigen Nachbarn als Anzeiger, deshalb stellte er diesen noch in Anwesenheit der Polizeibeamten in der Einfahrt zur Rede.Dabei beschimpfte er seinen Nachbarn verbal, ging aggressiv auf den Mann los. Die St. Andräer Exekutivbeamten verhinderten durch ihr Einschreiten einen Angriff und forderten den 76-Jährigen auf sein Verhalten einzustellen. Dann richtete der Mann seine Aggressivität gegen die Polizisten und schlug in weiterer Folge wild um sich. Weil er sein Verhalten partout nicht einstellen wollte, musste der Mann vorübergehend sogar festgenommen werden. Im Zuge der Amtshandlung erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen, weshalb sie im Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg ambulant behandelt wurde. Der Mann wird wegen der Delikte Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Wörthersee angezeigt.