St. Paul: Das Glück der Erde liegt am Rücken der Therapiepferde

02.05.2017, 10:11 Uhr

Der Souveräne Malteserorden unterstützte wieder das Inklusions-Reitcamp in St. Paul.

Bestens ausgebildet

Bereits zum sechsten Mal in Folge fand im April im Pferde- und Reiterparadies Gratzi das Malteser-Reitcamp statt. Dabei haben seelisch und/oder körperlich beeinträchtigte Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit gesunden Kindern im Sinne der Inklusion voneinander zu lernen.Der Hof der Lavanttalerin Gerda Maischberger mit zehn speziell geschulten Therapiepferden arbeitet eng mit dem Verein Therapie und Integration in Kärnten (kurz TIK) unter Obmann Gerhard Hochstrasser zusammen. "Heilpädagogisches Reiten unterstützt die Entwicklung des sozial-emotionalen Bereichs, der Motorik, der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und des Gruppensinns der Kinder", so die ausgebildete Voltigier- und Reittherapeutin Gerda Maischberger.

Rund 30 Teilnehmer

Premiere vor vier Jahren

Das Malteser-Reitcamp wird von der Delegation Kärnten des Malteserordens finanziell unterstützt und von den steirischen Maltesern durch die freiwilligen Helfer ehrenamtlich begleitet. Die ehrenamtlichen Helfer spielen und essen mit den Kindern, bereiten sie für die Trainingsstunden am Pferd vor und unterstützen bei den Trainingseinheiten. An jedem Reitcamp nehmen rund 30 Kinder und Jugendliche teil. Sie werden von fünf bis sieben freiwilligen Malteser-Helfern betreut."Die Kooperation mit den Maltesern ist optimal, da diese ausgebildete Sanitäter beziehungsweise aufgrund ihres Trainings im Umgang mit dem Rollstuhl und mit beeinträchtigten Jugendlichen erfahren sind. Wer das Reitcamp unterstützen und damit Kindern eine wirkungsvolle Therapie für ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen möchte, tut dies am besten mit einer Spende an die Malteser", sagt Maischberger.Als Initiatorin des Malteser-Reitcamps gilt die Unternehmerin Christiane Benger aus Griffen, die 2013 für das Corporate Social Responsibility (CRS)-Projekt "Pferde bringen Sonne ins Leben" verantwortlich zeichnete.