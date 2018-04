Stärke(n) stärken!

26.04.2018, 14:59 Uhr

Glaubensfrage

„Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern.“ Dieses Zitat stammt vom Arzt und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen. Doch was bedeutet Stärke? Wir verwechseln sie oft mit Macht und Gewalt. Wir wollen Macht haben über uns selbst und uns gewaltsam ändern, weil wir die Stärke(n) von anderen bewundern und ebenso sein wollen. Doch wenn Sie denken, Sie müssten so sein wie die anderen, ein kleiner Trost: Andere gibt’s schon genug. Stark ist, wer akzeptieren kann wer und was er ist und danach handeln lernt.