Unwetter zogen Schäden im Unteren Lavanttal nach sich

05.05.2018, 18:11 Uhr

Die heftigen Regenfälle sorgten vorübergehend für zahlreiche Straßensperren im Bezirk Wolfsberg.

Hangrutschung drohte



Vorübergehende Straßensperren



Bahnunterführung überschwemmt

Sämtliche Feuerwehren

Bereits am Freitag sowie auch in der Nacht zum Samstag gingen im gesamten Lavanttal mehrmals schwere Regenschauer nieder.Diese führten im Gemeindegebiet von St. Andrä - vor allem im Bereich von Eitweg und Siebending - zu Vermurungen und Überflutungen. Die Unwetter zogen auch mehrere Einfamilienhäuser in Mitleidenschaft. In Krottendorf in der Marktgemeinde Lavamünd verlegte eine Mure die Ettendorfer Landesstraße (L 143), weiters drohte in diesem Bereich ein Hang abzurutschen.Für folgende Landesstraßen mussten vorübergehend Sperren wegen Muren bzw. Überflutungen verfügt werden: die Eitweger Landesstraße (L 142) im Bereich Siebending, die Gemmersdorfer Landesstraße (L 140) zwischen Eitweg und dem Wutschwald, die Ettendorfer Landesstraße (L 143) im Bereich Krottendorf, die St. Pauler Landesstraße (L 135) 200 Meter südlich des Gasthauses Oleschko. Während der Sperren wurden örtliche Umleitungen eingerichtet.In St. Stefan führten die heftigen Regenfälle zur Überschwemmung der Bahnunterführung in der Bahnhofsstraße ( mehr darüber hier! ). Die Höhe der durch das Unwetter entstandenen Sachschäden ist laut der St. Andräer Exekutive unbekannt.Im Einsatz standen sämtliche Feuerwehren des Abschnittes Unteres Lavanttal sowie die Straßenmeisterei Lavamünd.