Vertreter der Kirche trafen sich

Es wurde über Finanzen und das Reformationsjubiläum gesprochen.

MARIA ROJACH. Kürzlich fand in Maria Rojacher Kulturstadl die Superintendentialversammlung der Evangelischen Kirche in Kärnten und Osttirol statt. An die 100 Delegierten aus den 33 Kärntner Gemeinden, dem Schulamt, der Diakone sowie Verantwortliche des Evangelischen Museums in Fresach versammelten sich in dem alten Gebäude.Der Chor "CaraMusica" sorgte für einen stimmungsvollen Auftakt und umrahmte die Andacht. Wie jedes Jahr wurde über die Finanzen der Kirche gesprochen. Auch die neue Ordnung für den Kirchenbeitrag wurde behandelt und ein Rückblick auf das Jahr 2016 gegeben. Im Mittelpunkt der Beratungen standen aber vor allem die Aktivitäten rund um das Reformationsjubiläum 2017. So wird am 10. Juni in Klagenfurt mit seinem alten evangelischen Stadtkern ein buntes Programm zum Kennenlernen der Evangelischen Gemeinden stattfinden. Im Sommer wird ein „Kirchenschiff“ am Wörthersee seine Runden drehen und zu Konzerten und Gottesdiensten an verschiedenen Orten anlegen.