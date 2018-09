Wolfsberg: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

21.09.2018, 13:16 Uhr

Ein Traktorlenker fand den 66-Jährigen in der Finsternis am Boden liegend.

Ein 66-Jähriger war am Donnerstag nach 20 Uhr mit seinem E-Bike auf einer durchwegs unbeleuchteten Straße in Wolfsberg unterwegs. Vermutlich aufgrund des schlechten Zustandes der Straße sowie der fehlenden Beleuchtung des Fahrrades kam der Wolfsberger laut Polizei zu Sturz. Ein Traktorfahrer fand den Mann mit seinem Fahrrad am Boden liegend vor. Das Rote Kreuz Wolfsberg lieferte den E-Biker-Fahrer mit schweren Kopfverletzungen in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen.