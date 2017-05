Wolfsberg: Holzkomposter lichterloh abgebrannt

07.05.2017, 12:03 Uhr

Die Freiwilligen Feuerwehren (FF) St. Michael und St. Marein rückten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Brand aus.

Eine Nachtschicht legten gestern in der Nacht 18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren (FF) St. Michael und St. Marein ein. Gegen 22.30 Uhr entdeckte ein 51-jähriger Wolfsberger, der zuvor am Nachmittag Aschenreste aus einem Kugelgrill in einem offenen Holzkomposter entleert hatte, von der Küche seines Wohnhauses aus meterhohe Flammen. Die Aschenreste wurden wohl auch mit Wasser begossen.Beim Eintreffen der Feuerwehren versuchte er laut Polizeiinspektion (PI) Wolfsberg den Brand mit mehreren Pulverschaumlöschern einzudämmen. Der letztlich von den Florianijüngern gelöschte Brand zerstörte neben dem Holzkomposter auch eine Thujenhecke. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.