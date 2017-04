26.04.2017, 20:34 Uhr

Ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Wolfsberg verletzte sich bei einem Arbeitsunfall unbestimmten Grades.

Beim Zuspitzen von Lärchenholzpfählen geriet ein 59-jähriger Wolfsberger heute am Vormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mit einer Hand in das rotierende Kreissägeblatt. Die Rettungsmannschaft brachte den unbestimmten Grades verletzten Mann in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg.