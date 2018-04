Wolfsberg: Sie animieren Senioren zum Miteinander

22.04.2018, 20:29 Uhr

Mit „Vita - Vital im Alter“ richtet sich in Wolfsberg ein neues Angebot an Senioren.

Auf drei Säulen aufgebaut



Individuelle Bedürfnisse

Im fortgeschrittenen Alter ziehen sich viele Menschen manchmal in ihren eigenen vier Wänden zurück. Die Seniorenanimation „Vita - Vital im Alter“ der gemeinnützigen Betreuungs-GmbH „Büm“ aus St. Veit bietet seit Kurzem in Wolfsberg ein neues Angebot zur Flucht aus der drohenden Isolation an.„Unser Ziel ist es, ältere Menschen so lange als möglich vital zu erhalten und das gemeinsame Miteinander zu fördern“, erläutert die Projektverantwortliche Gabriella Lesjak. Neben Standorten in St. Veit, Althofen und Brückl gibt es nun dank der Unterstützung von Arbeitsmarktservice (AMS), Land Kärnten und Stadtgemeinde Wolfsberg auch eine fixe Anlaufstelle in Wolfsberg. „Das vielseitige Programm unserer Seniorenanimation basiert auf drei Säulen: den aktiven Senioren, den wenig aktiven Senioren und den körperlich eingeschränkten Senioren“, sagt Lesjak. Für die aktiven und wenig aktiven Senioren hält die neue mobile Seniorenanimation mit Treffpunkt bei der Stadtwerkstatt auf Wunsch Bewegungsangebote, Gedächtnistrainings, Ausflüge oder Sprachangebote parat. „Zu den körperlich eingeschränkten Senioren kommen wir ins Haus“, so die Projektverantwortliche.Dort erheben die Wolfsberger Mitarbeiterinnen, Gabriele Willeit (Seniorenanimateurin, Pflegehelferin) und Majda Massner (Sozialpädagogin, Diplomkräuterpädagogin und Ernährungstrainerin), dann die individuellen Bedürfnisse der Klienten. „Diese reichen von Reden und Zuhören über Spielenachmittage, Bewegung im Sitzen und Gedächtnistrainings bis zur Begleitung zum Arzt“, schildert Lesjak. In der Monatspauschale von 38 Euro sind je nach Säule ein bis drei wöchentliche Termine inkludiert. „Die älteren Menschen sollen motiviert werden, aus den eigenen vier Wänden rauszukommen und so der Vereinsamung zu entfliehen“, bringt die Projektleiterin das Ziel auf den Punkt.