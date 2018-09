Wolfsberg Süd: Sträucher schränken die Sicht ein

07.09.2018, 10:44 Uhr

Die Hofer KG handelt nach Hinweis eines Lesers der WOCHE Lavanttal prompt.

Eingeschränkte Sicht

Vier Augen sehen mehr als zwei. Deshalb freut sich die WOCHE Lavanttal immer über Hinweise aus der Leserschaft zu Gefahrenstellen oder Missständen im Bezirk Wolfsberg.Der Wolfsberger Karl Haim hat uns über eine Sichtbehinderung auf die Packer Bundesstraße aufgrund zu hoher Sträucher bei der Hofer-Filiale in Wolfsberg Süd aufmerksam gemacht. "Die Sträucher nehmen jedem Autofahrer die Sicht nach links in die Stadt. Durch ein plötzlich auftauchendes Fahrzeug (z. B. Einsatzfahrzeug, usw.), das eventuell bei Rot in die Kreuzung einfährt, kann es zu einer gefährlichen Situation kommen - sogar mit Todesfolge", warnt der WOCHE-Leser. Daher appelliert er über Kärntens auflagenstärkste Wochenzeitung an die Hofer KG, die Sträucher auf eine entsprechende Höhe zurück zu schneiden.

Schnelle Antwort

Weiterer Bericht

Dort reagiert man auf die Rückfrage der WOCHE Lavanttal prompt: "Wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihrem Leser dafür bedanken, dass er uns auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Der zuständige Regionalverkaufsleiter wird ehest möglich eine Firma damit beauftragen, die Sträucher zurückzuschneiden."Wir berichten über die Entschärfung der Gefahrenstelle in den nächsten Ausgaben.