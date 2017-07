Erstes Finalspiel des Kärntner Fußballverbandes in Bad St.Leonhard

14.07.2017, 12:05 Uhr

Der SV Bad St.Leonhard konnte sich dabei einen guten Platz erkämpfen.

Teams aus ganz Kärnten

BAD ST.LEONHARD. Kürzlich fand zum ersten mal ein Finalturnier des Kärntner Fußballverbandes der besten U9 Mannschaften Kärntens in Bad St. Leonhard statt. Der SV Bad St. Leonhard holte sich dabei den dritten Platz.Die U9 des Sportverein Bad St. Leonhard unter dem Trainer-Duo Günther Karner und Egon Dorner qualifizierte sich durch eine gute Saison in der reginalen Gruppe F ohne Niederlage für das Finalturnier in Bad St.Leonhard. Mit dabei waren auch die Spielgemeinschaft FC Lendorf, SV Baldramsdorf, FC Lurnfeld, der Villacher SV, der SK Treibach-Althofen, der SC Kappel am Krappfeld und die DSG Ferlach.Nach den Gruppenspielen fanden die beiden Halbfinalspiele statt.

Treibach holte sich den Sieg

Im ersten Halbfinale setzte sich Treibach im "Klippitzderby" klar gegen die Hausherren durch, nachdem diese beim Stand vom 3:1 einen Elfmeter vergaben. Im zweiten Halbfinale konnte sich Lendorf mit 6:1 gegen Ferlach durchsetzen.Das Spiel um Platz drei konnten die Hausherren, der SV Bad St. Leonhard, mit einem 3:1 Sieg gegen DSG Ferlach gewinnen und sich so den dritten Platz in Kärnten holen.Weder Treibach noch Lendorf schaffte es im Finale ein Tor zu erzielen. Somit konnte sich Treibach erst im Siebenmeterschießen zum Kärntner Meister krönen.