Tennisverein lädt zur 17. Stoff Trophy

17.07.2017, 09:49 Uhr

Bereits zum 17.Mal findet die Stoff Trophy auf der Tennisanlage des Hotel Stoff in St.Margarethen statt.



Players Party am Freitag

ST. MARGARETHEN. Vom 19. bis 23 Juli findet in St. Margarethen bereits zum 17.Mal die Stoff Trophy statt. "Es ist auf Preisgeldbasis das zweitgrößte ÖTV Turnier in Österreich", verrät der Obmann des ASV St. Margarethen Tennis Manfred Nößler. Die Turnierleitung obliegt Christian Koinig und Werner Unterweger."Es gibt ein 32er Raster mit 32 Spielern. Wenn es mehr Teilnehmer geben sollte, dann wird eine Qualifikation gespielt", so Nößler. Auch einige bekannte Tennisgrößen haben in der Vergangenheit bereits bei der Stoff Trophy mitgespielt: "Zum Beispiel Patrick Ofner, mehrmaliger Staatsmeister in der Halle, ist Serienteilnehmer bei uns." Mitmachen können Tennisspieler aus allen Ländern der Welt. "Die Vorjahresfinalisten waren ein Spieler aus Kroatien und ein Spieler aus Serbien." Im Rahmen des Turniers wird ein Preisgeld von insgesamt 5.500 Euro ausgespielt. "2000 Euro davon erhält der Sieger." Das Turnier findet am Donnerstag, den 20. Juli ab 9 Uhr auf der Tennisanlage des Hotel Stoff in St.Margarethen statt. "Am Freitag gibt es dann eine Players Party, wozu alle herzlich eingeladen sind."