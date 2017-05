03.05.2017, 19:21 Uhr

"Cimenti Reisen" aus Lavamünd erweiterte kürzlich die Flotte um einen Luxusbus.

Blick nach oben

Das 1974 gegründete Lavamünder Unternehmen "Cimenti Reisen" holt seinen Reisegästen neuerdings die Sterne vom Himmel. Denn unter dem Panoramadach in Cimentis neuem Luxusbus der Marke Setra 515 HDH scheinen die Sterne während der Busfahrt zum Greifen nahe."Das ist der König unter den Reisebussen", schwärmt Peter Cimenti, der den Familienbetrieb seit zwanzig Jahren leitet, von seinem "Traumbus". "In der Nacht leuchtet der Sternenhimmel durch das Panoramadach. Tagsüber erweitert es vor allem in den Städten den Horizont", berichtet Cimentis Schwester Alexandra Loibnegger, die auch im Familienbetrieb mitarbeitet. Der neue Luxusbus am neuesten Stand der Technik bietet seinen Fahrgästen auf der Reise auch WLAN an.

Das Angebot des von Benito Cimenti gegründeten Lavamünder Unternehmens reicht heute von Kulturfahrten über Städtereisen bis zu Badefahrten. Aber auch Thermenfahrten oder Pilgerreisen seien bei "Cimenti Reisen" sehr gefragt. "Die von uns angebotenen Busreisen bieten den Teilnehmern sowohl persönliche Freiheit als auch die Sicherheit der Gruppe", so Loibnegger, die betont: "Die Gruppen- und Vereinsreisen sind für uns mindestens so wichtig wie die eigenen Busreisen."Das Reisen mit dem Bus ist außerdem alles andere als verstaubt. "Die Gäste bei unseren Reisen kommen wirklich aus allen unterschiedlichen Altersklassen", bringt es der Chef Peter Cimenti auf den Punkt.hat im Jahr 1974 das Lavamünder Unternehmen "Cimenti Reisen" gegründet.Jahren übernahm Sohn Peter Cimenti die Leitung des Betriebes mit vier Beschäftigten.