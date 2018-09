Gasthof-Pension "B70" ist "Bierwirt des Jahres"

19.09.2018, 13:33 Uhr

Der "Wirtshausführer" und "Stiegl" kürten kürzlich die Bierwirte 2019.

Bereits zum 18. Mal verliehen der "Wirtshausführer" und "Stiegl" heuer die Auszeichnung "Bierwirt des Jahres". Pro Bundesland erhält ein Gastronom, der sich in besonderem Maß für das Kulturgetränk engagiert, den begehrten Titel verliehen. In Kärnten sicherte sich der Gasthof-Pension "B70" an der Packer Straße (B 70) in Framrach bei St. Andrä im Lavanttal die Auszeichnung. Die Betreiber Gerhard und Manuel Mostögl, die ein langjähriger Partner der Salzburger Privatbrauerei sind, bieten eine große Bierauswahl an.