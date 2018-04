Neue Pächterin für das Stiftscafé "Belvedere"

22.04.2018, 19:08 Uhr

Die Lavanttalerin Edeltraud Koinig wagt mit dem Café den Schritt in die Selbstständigkeit.

In das Stift verliebt

ST. PAUL. Edeltraud Koinig ist ab dem 1. Mai die neue Pächterin des Stiftscafés "Belvedere" in St. Paul. Im Lavanttal ist Koinig auch als Fotografin bekannt.Bereits im Jahr 2014 hat sich die Lavanttalerin in das Areal des Stiftes St. Paul verliebt, als sie dort bei der Lavanttaler Beschäftigungsinitiative angestellt war. Danach war sie drei Jahre lang im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg tätig.

Wege der Kreativität

Rosen und Kräutergarten

Tagessuppe und Mehlspeisen

ZUR SACHE:

Jetzt kehrt sie wieder in das Stift zurück und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Unterstützt wird sie dabei von zwei Mitarbeiterinnen. "Ich habe mich dazu entschieden das Café zu übernehmen, um neue Wege der Kreativität zu gehen", erzählt die Lavanttalerin Edeltraud Koinig.Das Stiftscafé bietet den Gästen die Möglichkeit, umgeben von Rosen und Kräutergärten, zur Ruhe zu kommen, das ist für Koinig das Besondere am "Belvedere". "Der Gast kommt in Einklang mit sich selbst, mit seinem sozialen Umfeld und vor allem mit der Natur."Auf der Grundlage unzähliger kreativer Ideen und einem stark ausgeprägten Dekorationssinn und einem spirituellem Zugang der Fotografin zu diesem Ort, soll das Café ein Ort der Begegnung, aber auch ein Ort für Kultur, Literatur und Kunst werden.Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. "Täglich wird es eine Tagessuppe, Salatvariationen und passend zu den Jahreszeiten andere kleinere kulinarische Angebote geben. Mehlspeisen der besonderen Art werden uns Angelika Faschings 'Genuss-Momente' liefern", so die neue Pächterin des "Belvedere".Name: Café BelvederePächterin: Edeltraud KoinigStandort: Im Barockgarten des Benediktinerstiftes St. Paul in St. PaulBeschäftigte: Zwei MitarbeiterinnenÖffnungszeiten: Mai bis Oktober, Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr