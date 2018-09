St. Andrä: Betrieb in Konkurs geschlittert

12.09.2018, 18:12 Uhr

Die Firma PSB profi System bau GmbH aus Burgstall bei St. Andrä ist insolvent.

Über das Vermögen der PSB profi System bau GmbH aus St. Andrä wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eingeleitet. "Der Konkurs wurde über Gläubigerantrag eröffnet. Ein Vermögensstatus liegt noch nicht vor", so Barbara Wiesler-Hofer, die Leiterin des KSV1870-Standortes in Klagenfurt, gegenüber der WOCHE Lavanttal. Das Unternehmen hat sich mit Stahlbau, Baudienstleistungen und Arbeitskräfteüberlassung beschäftigt.