St. Andrä: Gasthof Deutscher steht zum Verkauf

22.04.2017, 19:21 Uhr

Der Gasthof Deutscher der Familie Wasserbacher in St. Andrä kann seit wenigen Tagen zum Preis von 485.000 Euro erworben werden.

Er gehört wie die Basilika und das Rathaus untrennbar zu St. Andrä: Der Gasthof Deutscher. Vor wenigen Tagen entschloss sich die Familie Wasserbacher zum Verkauf des vor rund 300 Jahren errichteten Gebäudes. "Dieser Entschluss fiel uns wahrlich nicht leicht", lassen Bernhard und Karin Wasserbacher wissen. Weil sich beide Töchter beruflich anders orientiert haben, entschloss sich die Familie Wasserbacher, die Weiterführung des Gasthofes in externe Hände zu legen.

Betrieb läuft normal weiter

Gesucht sei ein "kreativer Vollblutwirt", der den Betrieb, den Bernhard Wasserbacher 1984 von seinen Eltern übernommen hat, im Sinne der Gäste weiterführt. Der Gasthof im Zentrum der alten Bischofsstadt bietet für bis zu 200 Personen Platz. Darüber hinaus vermietet die Familie Wasserbacher auch Zimmer. Da die Buchungen bereits jetzt bis ins nächste Frühjahr reichen, wird der Gasthof Deutscher bis dahin in gewohnter Manier weitergeführt. Werden die Wasserbachers heuer auch beim "Gackern" wieder mit dabei sein? "Ja, natürlich, wir stecken bereits mitten in den Vorbereitungen", so das Wirteehepaar.Der Kaufpreis des Gasthofes Deutscher auf der Plattform www.willhaben.at beträgt 485.000 Euro.