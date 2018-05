03.05.2018, 13:49 Uhr

Vom Konkurs der B-Mont Industriemontagen e.U. sind laut dem Kreditschutzverband von 1870 zwölf Dienstnehmer betroffen.

Sanierungsplan beabsichtigt

Die auf die Durchführung von Montagearbeiten spezialisierte B-Mont Industriemontagen e.U. aus Wolfsberg ist laut dem Kreditschutzverband (KSV) von 1870 insolvent. Über das Vermögen der Lavanttaler Montagefirma wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.Von der Insolvenz sind laut dem KSV 1870 zwölf Dienstnehmer betroffen. Den Passiva von rund 400.000 Euro stehen Aktiva von rund 130.000 Euro gegenüber. Die rund 50 Gläubiger können ihrer Forderungen ab sofort bis zum 5. Juni 2018 über den KSV1870 anmelden. Das Unternehmen strebt die Fortführung an.