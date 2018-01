Wolfsberg: Scharf! "Chili Fraunz" kommt in die Altstadt

26.01.2018, 17:54 Uhr

Das neue Geschäft von Christian Franz Klary eröffnet am 22. Februar am Hohen Platz.

"Branchenübergreifend"

Mit seinen veredelten Chiliprodukten aus eigenem Anbau heizt Christian Franz Klary aus St. Stefan bereits seit einigen Jahren den Lavanttaler Genießern richtig ein. In rund einem Monat am 22. Februar eröffnet "Chili Fraunz" am Hohen Platz 4 in Wolfsberg einen noch nie dagewesenen Genussladen.Klarys zum Verkauf angebotene Delikatessen mit Chili reichen von Saucen über Salze bis hin zu Marmeladen. "Mein Betrieb ist mit der Zeit immer mehr gewachsen, was auch mit ein Grund dafür war, warum ich mich in der Stadt präsentieren wollte", sagt Christian "Chili Fraunz" Klary, der sich mit Stefan Dohr von der Edeldestillerie Dohr vlg. Zechner" und Angelika Fasching von der Auftragskonditorei "Genuss-Momente" zwei ebenso experimentierfreudige Lavanttaler "branchenübergreifend" mit an Bord geholt hat. Während Dohr Chilischnäpse destilliert, backt Fasching Chilikekse.

Süß und scharf



Bestellungen abholen

"Neben den Mohnkeksen mit scharfem Brombeergelee und den scharfen Linzer Stangerln tüftel ich gerade an einer scharfen Schokotorte", erzählt die Maria Rojacherin Angelika Fasching. In Zukunft soll auch Dohrs hochwertiges Lammfleisch in "Chili Fraunz" Sortiment im neuen Genussladen in der Wolfsberger Altstadt verkauft werden. Bereits vom Start weg erhältlich ist hingegen diese feurig klingende Spezialität: "Ich produziere schon länger scharfe Hell Fire Würste", berichtet der Direktvermarkter aus Eitweg. In erster Linie sollen sich die Kunden in diesem Genussladen der etwas anderen Art im gemütlichen Ambiente wohlfühlen: "Hinsetzen, verkosten, wohlfühlen", bringen die drei Lavanttaler, die ihre Zusammenarbeit im Vorjahr beim "Gackern" in St. Andrä beschlossen haben, ihre unkonventionelle Philosophie auf den Punkt.Die Kunden von Klarys Webshop können ihre Bestellungen künftig übrigens auch bequem im "Chili Fraunz"-Geschäft abholen.