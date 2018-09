Wolfsberg: Sie helfen der Lebenslust auf die Sprünge

18.09.2018, 10:09 Uhr

Die neue Praxisgemeinschaft Lebenslust eröffnet in der Johann-Offner-Straße 1 in Wolfsberg.

Bereits seit September betreiben die Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision Carmen Marion Auer und die Diplomierte Familienmentorin Hermine Joham die neue Praxisgemeinschaft Lebenslust in Wolfsberg. Unter dem Motto „Psychotherapie im Bild“ hat sich Carmen Marion Auer aus Wolfsberg auf die Methode Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP) spezialisiert. "Meine therapeutische Herangehensweise hilft dabei Dinge zu erkennen, bei denen man bislang im Trüben gefischt hat“, sagt Auer, die neben ihrer Tätigkeit in der Praxisgemeinschaft Lebenslust in Wolfsberg tageweise auch weiterhin als Lehrerin an einer Montessori-Schule in Graz tätig sein wird. Mit dieser psychotherapeutischen Methode können Ängste, Traumata, Essstörungen oder Süchte transformiert werden. „Ich möchte den Schwerpunkt meiner Arbeit auf Kinder und Jugendliche sowie Familien legen“, so Auer, die wie ihre Praxiskollegin nur Termine nach Vereinbarung anbietet.

Vom Baby bis zur Mutter

Hermine Joham, die hauptberuflich seit 19 Jahren als AVS-Tagesmutter tätig ist, hat sich im Jahr 2012 als Diplomierte Familienmentorin selbstständig gemacht. Bei der Bad St. Leonharderin rücken neben den Müttern vor allem die Kinder bei Schlafproblemen, Nägelbeißen, Bettnässen oder Aggressionen in den Mittelpunkt. „Durch lösungsorientierte Gespräche erforschen wir gemeinsam die Ursache des seelischen Konfliktes des Kindes“, betont Joham. Weiters bietet sie zur Stressprävention von Schwangeren Klangmassagen oder zur Beruhigung von Schreibabys Babymassagen an. Was die beiden Frauen in der Praxisgemeinschaft Lebenslust vereint? „Dort wo die Begleitung aufhört, fängt die Therapie an“, so Auer und Joham über ihr gemeinsames Konzept.