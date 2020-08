In Allentsteig dreht sich im September alles um den Wolf.

ALLENTSTEIG. Am Freitag, 18. September findet in Allentsteig die Theateruraufführung von "Herr Rolf der Werwolf" statt - eine aberwitzige Comedy-Show von und mit Holger Schober. Damit verbunden gibt es eine weitere Premiere: Von 18. bis 20. September gehen die ersten "All ent steiger WOLFSTAGE" über die Bühne. Neben Aufführungen von "Herr Rolf der Werwolf" und "Rotkäppchen" gibt es ein großes Programm mit unter anderem einem Vortrag über die TÜPL-Wölfe, Ur-Wölfinnen-Yoga, Lesungen, Kinderprogramm sowie Musik/Matinee auf der "All ent steiger Wolf-STAGE". Nähere Infos folgen.