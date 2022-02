Eine bunte Mischung von Rock im Jahr 1971 bis Brazil-Jazz

SYRNAU – KULTUR:IMPULS:ZWETTL | Das Frühjahresprogramm des Kulturverein Syrnau bietet im Februar und März eine bunte Mischung aus Lesungen von Rock im Jahr 1971 bis Krimi, Jazz und Worldmusic, Kabarett-Pop bis zum Brazil-Jazz.

Es beginnt mit einer besonderen Buchpräsentation mit Musik vom Plattenteller – der bekannte Musikjournalist und Musiker Martin Schuster aus Heidenreichstein präsentiert sein Buch „Größer, lauter, aufregender“ Rock im Jahr 1971“ am 19.02.2022 – eine faszinierende musikalische Zeitreise.

Marie Spaemann & Christian Bakanic besuchen sie Syrnau am 26.2.2022. Wenn sie gemeinsam musizieren, wird die Begegnung ihrer unterschiedlichen Einflüsse zu einer unmittelbar berührenden Begegnung mit dem Publikum: Soul und Jazz, Klassik, Tango Nuevo und Weltmusik treffen aufeinander und verschmelzen zu erfrischenden Eigenkompositionen, Songs und spannenden Neuinterpretationen, vorgetragen mit der Leichtigkeit wahrer Virtuosen.

Max & Moritz (die beiden Cousins Moritz Hierländer & Maximilian Gugenberger) präsentieren am 05.03.2022 eigene Musikmaterial sowie auch Lieder von Wald4tler Hoftheater-Gründer Harry Gugenberger im guten alten Revue-Blamage-Stil. Die Begeisterung und Bekanntheit um das musikalisch-humoristische Programm des Duos verbreitete als sie mit ihrer Single „Grüner Veltliner: Feel like a Winner“ die es in die Top 10 der Itunes Reggae-Charts schafften.

Roman Klementovic Romane werden für die Landkrimis verfilmt – in der Syrnau präsentiert er am 11.03.2022 sein neues Buch. Bei Emiliano Sampaio mit seinem brasilianischen Meretrio vermischen sich brasilianische Rhythmen mit Elementen aus dem Jazz und der Kammermusik. Bereits einige internationale Auszeichnungen konnte er gewinnen. In der Syrnau wird er am 19.03.2022 zu Gast sein.

Veranstaltungen im Februar/März 2022:

19.02.2022: Martin Schuster – Lesung „Rock im Jahr 1971“

26.02.2022: Marie Spaemann & Christian Bakanic

05.03.2022: Max & Moritz

11.03.2022: Roman Klementovic

19.03.2022: Emiliano Sampaio – Meretrio (BRA)

Weitere Infos: www.syrnau.at