Sommer-Kabarett am 5. August in Zwettl

ZWETTL. Rudi Schöller kennt man als stummen Diener "Vormärz" in der ORF-Serie "Wir sind Kaiser", aktuell ist er auch im Rateteam bei "Was gibt's Neues?" und tourt mit seinem Programm durch Österreich. Alexander Leutgeb präsentiert ihn am Mittwoch, 5. August 2020 um 19 Uhr (Absage bei Regenwetter) am Zwettler Eislaufplatz bei freiem Eintritt (Hutspende für den Künstler), um das Loch im Zwettler Kultursommer etwas zu füllen.

Es stehen 200 Sitzplätze unter Einhaltung der Mindestabstände zur Verfügung. Diese werden ab 18:00 Uhr der Reihe nach vergeben.

Für Bewirtung sorgt das Team vom Gasthaus zur Goldenen Rose (Selbstbedienung).

Infos: www.zwettlbraucht.at