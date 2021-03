Der vegane Ernährungstrainer Michael Tüchler gibt leicht umsetzbare Praxistipps mit großem Nutzen.



ZWETTL. Derzeit absolviert er an der AMC Wirtschaftsakademie Wien seine Diplomausbildung zum veganen Ernährungstrainer. Für die BEZIRKSBLÄTTER-Leser hat der Zwettler Michael Tüchler schon jetzt Tipps für einen großen gesellschaftlichen Nutzen, die auch für jeden Einzelnen von uns in der Praxis lebbar sind, parat. "Wir sollten Verzicht auch als Chance sehen. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten mit einer neuen Dimension der Ernährung", so Tüchler.

Gesüßte Getränke

Ein großes Thema ist für den Experten das Vermeiden von gesüßten Getränken: "Wir sollten täglich 1,5 bis 2,5 Liter Leitungswasser zu uns nehmen." Wenn man nicht gänzlich auf einen zusätzlichen Geschmack verzichten möchte, empfiehlt Tüchler, Minze und andere Gartenkräuter oder Zitrone in das Wasser zu geben. Mit dem Verzicht auf gesüßte Getränke können massive Insulinausschüttungen vermieden und die Gefahr, an Diabetes zu erkranken, verringert werden.

Frisches Obst und Gemüse

Das Um und Auf einer gesunden Ernährung ist für Michael Tüchler, viel frisches, rohes, regionales und naturbelassenes Obst und Gemüse zu sich zu nehmen: "Essen wir, was reif ist. Am besten direkt aus dem eigenen Garten oder frisch vom Bauern – das sollte erste Wahl sein." Generell empfiehlt der angehende Ernährungstrainer, mehr Pflanzliches einzubauen, denn dann "bleibt automatisch weniger Platz für Schädliches". Weiters rät Tüchler zu Vollkorn- statt Weißmehl und den Waldviertler Erdäpfel als gesunde Sättigungsbeilage.

Auch Fisch ist Fleisch

Obwohl er selbst Veganer ist, wären ein bis zwei kleine Stück Fleisch pro Woche aus artgerechter und regionaler Biohaltung vertretbar, so Tüchler. Vom Verzehr verarbeiteter Fleischprodukte rät der Experte allerdings ab: "Die Weltgesundheitsorganisation stellt diese Art von Fleisch bereits auf das gleiche krebserregende Niveau wie Tabak oder Alkohol." Und auch dem Aufwiegen eines etwaigen reduzierten Fleischkonsums mittels Fisch steht der Zwettler skeptisch gegenüber, denn: "Auch Fisch ist Fleisch." Aber auch hier gilt für den Experten: "Wenn man Fisch isst, dann würde ich den heimischen Karpfen empfehlen." Vom Fisch aus Hochseefang rät Tüchler aufgrund der enormen Schwermetallbelastungen jedoch gänzlich ab. Als Alternativen zu Fleisch und Fisch schlägt Tüchler vor, vermehrt zu Gemüse, Hülsenfrüchten und in Maßen etwa auch zu Tofu zu greifen.

Haferdrink statt Milch

Komplett ablehnend steht Tüchler Milchprodukten jeglicher Art gegenüber: "Diese sind nicht zuletzt auch ob der Wachstumshormone gänzlich zu vermeiden." Zudem könne Milch ein Hauptauslöser von Allergien und Krebs sein, meint Tüchler. Statt dessen setzt der Veganer auf Biohaferdrinks. Und auch Schlagobers oder Ähnliches könne durch Nussmuse ersetzt werden.

Hülsenfrüchte und Nüsse

Bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zählen für Michael Tüchler Hülsenfrüchte wie Linsen, Fisolen, Bohnen oder Erbsen zu einem der Hauptbestandteile. Und um dem Körper die Zufuhr der benötigten Omega-3-Fette zu verschaffen, rät der Experte zu Walnüssen: "Diese haben wir einerseits vor der Haustüre und sind andererseits eine wahre Nährstoffbombe."