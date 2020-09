Yoga im Herbst lädt ein sich Raum und Zeit für das eigene Wohlbefinden zu nehmen. So wie auch die Natur loslässt, sich im Herbst wandelt, so können auch wir diese Zeit nutzen um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bei Yoga im Herbst achten wir besonders darauf was uns gut tut, uns Kraft und Freude schenkt. Wir stärken die Mitte, schöpfen daraus Ruhe und Stabilität

Mit Körperübungen (Asanas) dehnen und kräftigen wir den Körper und wirken Verspannungen entgegen. Beim Atmen finden wir zu mehr Gelassenheit, Konzentration und Fokus. Entspannungseinheiten am Ende der Stunde runden die Yoga Einheit ab und unterstützen dabei die positive Wirkung von Yoga mit in den Alltag hineinzunehmen.

Ich freue mich auf Deine Anmeldung unter: johanna.leon@gmx.net

Herbst Yoga in Rastenfeld:

Wann: 10. September - 15. Oktober 2020 , jeweils Donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr

Ort:Bewegungsraum der Neuen Mittelschule Rastenfeld, 3532 Rastenfeld 88

Beitrag:6 Einheiten (zu je 90 Min.): € 70,00

www.johannaleon.com