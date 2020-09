Für strahlende Gesichter bei Groß und Klein sorgt der neue Spielplatz in Großglobnitz, welcher am vergangenen Wochenende feierlich eingeweiht wurde. Nach der offiziellen Eröffnung nahmen die begeisterten Kinder sofort die Spielgeräte in Beschlag.

GROSSGLOBNITZ. Hauptorganisator des Spielplatz-Projektes Günther Berger begrüßte bei der Eröffnung die Ehrengäste Ortsvorsteher Franz Kasper, Dorferneuerungsobmann Alfred Zauner, die Stadträte Josef Zlabinger und Josef Grünstäudl sowie Bürgermeister Landtagsabgeordneten Franz Mold, der die offizielle Eröffnung vollzog. Der neue Spielplatz liegt inmitten der Ortschaft und entstand auf vielfachen Wunsch der Bevölkerung hin mit Unterstützung des Dorferneuerungsvereines. Neben neuen Spielgeräten wurden auch alte Geräte der Stadtgemeinde Zwettl dank vieler helfender Hände saniert und aufgeputzt. Ein Augenmerk wurde auch auf einen barrierefreien Zugang und erhöhte Sicherheit gelegt.

Der große Dank gilt allen ehrenamtlichen Helfern, die rund 1.300 freiwillige Arbeitsstunden leisteten sowie den vielen Unterstützern und Sponsoren. Die Eröffnung wurde mit Freigetränken, Gratis-Eis und einem Kinderprogramm gefeiert.