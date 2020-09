Mitarbeiterehrungen im Erlebnismuseumsverein

SCHÖNBACH. Im Rahmen des heurigen Korb- und Handwerksmarktes am 15. August 2020 wurden langjährige Mitarbeiter geehrt.

Für die 5-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Ramona Stöger als Assistentin in der Produktionsleitung und David Gutmann als Spezialist für das Einflechten von Thonetstühlen sowie als Führungschef im Wäschepflegemuseum vor den Vorhang gebeten.

Franz Höfer als Obmann und Geschäftsführer betonte, wie wichtig es in Zeiten wie diesen ist, auf eine verlässliche Mannschaft bauen zu können. Als Dankeschön gab es kleine Überraschungsgeschenke.

Obfrau Anne Blauensteiner von der WKO Bezirkstelle Zwettl überreichte die Ehrenurkunden und betonte, dass das wichtigste Gut jedes Betriebes die Mitarbeiter seien.

Schönbachs Bürgermeister Ewald Fröschl gratulierte ebenfalls.