Am Sonntag, 26. Juli nach dem Gottesdienst gratulierte die Pfarre Stift Zwettl ihrem langjährigen Seelsorger Pater Gregor Bichl OCist zum 55-jährigen Priesterjubiläum und seinem 80. Geburtstag.

STIFT ZWETTL. Der Obmann des Pfarrgemeinderates gratulierte und bedankte sich im Namen vom Pfarrgemeinderat und der verschiedenen Arbeitskreise in der Pfarre für die umsichtige Seelsorge und die guten Ansprachen. Bei den Predigten in den Sonntagsmessen oder auch bei den verschiedenen Feiern gelingt es Pater Gregor immer wieder, durch praktische sowie lebensnahe Vergleiche und Geschichten aus der Literatur die Bibel und den Glauben verständlicher zu machen. "Wir haben in P. Gregor einen Schatz, wie wir es am Sonntag in der Lesung gehört haben."

Als Geschenk gab es einen Reisegutschein mit den Wünschen, dass P. Gregor noch lange mobil bleiben kann und noch viele Kulturreisen mit der eigenen Pfarre und mit Reisgruppen unternehmen kann. Frau Anna Thaler gratulierte im Namen der Katholischen Frauenbewegung und Stadtrat Gerald Gaishofer überbrachte die Wünsche der Stadtgemeinde.