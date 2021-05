Programm-Überblick der Zwettler Sommer-Dates im Juli 2021

3. Juli von 10 bis 12 Uhr: Ziagade Musikanten (Innenstadt), Kreatives mit dem Museumsverein (Dreifaltigkeitsplatz), "City-Workout" mit Mrs.Sporty (10 bis 10:45 Uhr am Hauptplatz).

10. Juli von 10 bis 12 Uhr: Musikduo Alex und Flo (Innenstadt), Ziel und Schuss, JUZZ (Hauptplatz), ZUMBA Kids, Kathi Stöllner (Dreifaltigkeitsplatz).

17. Juli von 10 bis 12 Uhr: Terzschrittmacher (Innenstadt), "DIY-Gläser" - dekorieren, verzieren, bepflanzen mit Naturmaterialien, Gläser dürfen gerne mitgebracht werden, € 5,- Kostenbeitrag pro Kind, Wurmhof Thaller (Dreifaltigkeitsplatz), "Klangwichtel - Musikspaß für die Kleinsten" Melanie Pazour (10 bis 10:45 Uhr am Hauptplatz).

24. Juli von 10 bis 12 Uhr: Borderland Dixieband (Innenstadt), "City-Workout" mit Mrs.Sporty (10 bis 10:45 Uhr am Hauptplatz).

31. Juli von 10 bis 12 Uhr: Waldviertler Hopfenmusi (Innenstadt), Graffiti in the City, JUZZ (Dreifaltigkeitsplatz), "City-Workout" mit Mrs.Sporty (10 bis 10:45 Uhr am Hauptplatz).