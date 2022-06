ZWETTL. In der Straßenmeisterei Zwettl wurden am 23.06.2022 im Zuge einer Dienstbesprechung jene Mitarbeiter die seit Beginn der Pandemie im Jahre 2020 in Pension gegangen sind verabschiedet. Es handelt sich dabei um die Kollegen Karl Ruß, Johann Danzinger, Herbert Thaler, Josef Rosenmaier, Herbert Damberger und Josef Wagesreiter.

Der Leiter der Straßenmeisterei Zwettl Gilbert Schulmeister machte einen Rückblick über das Leben der ehemaligen Mitarbeiter, bedankte sich bei Ihnen für die in der bis zu 40-jährigen Tätigkeit geleisteten Arbeit und wünschte für die Pension alles Gute.

Weiters wurde Matthias Ruß der mit 1.10.2020 vom handwerklichen Personal in den Straßenmeisterdienst gewechselt und 17 Jahre im Bereich der Straßenmeisterei Zwettl als Straßenwärter, Magazineur bzw. auch in der Personalvertretung tätig war, verabschiedet.

Zuletzt wurde Strm. Andreas Blauensteiner der von Dezember 2019 bis Ende November 2021 Betriebsleiter in der Strm. Zwettl war, und seit 1. Dezember 2021 Leiter der Straßenmeisterei Weitra ist, verabschiedet.