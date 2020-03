30 Jahre Kinderkleider- und Spiele.BASAR Bad Traunstein

Am 02. und 03. April 2020 findet im Feuerwehrhaus in Bad Traunstein der Kinderkleider- und Spiele.BASAR der Öffentlichen Bibliothek Bad Traunstein statt. Folgendes wird gesucht und verkauft: Kinderbekleidung ab Größe 74 (Sommer), Umstandsmode, Sportartikel, Kinderfahrräder und -traktoren, Rollerskates, Kinderwägen, Spiele, Kinderbücher, CDs/DVDs, usw. Die Annahme findet am DO, 02.04.2020 von 17-21 Uhr und der Verkauf ebenfalls am DO, 02.04.2020 von 17-21 Uhr und am FR, 03.04.2020 von 8-11 Uhr und 14-18 Uhr statt. Folgendes Rahmenprogramm wird geboten: das Basar.CAFE während der gesamten Verkaufszeiten und eine Jubiläums.AKTION mit der Kindermalschule am FR, 03.04.2020 ab 15 Uhr. Dabei können Kinder von 6 – 10 Jahren die Kindermalschule kennenlernen und ein Bild mit Acrylfarben malen. Die Bilder werden in Kalendern abgedruckt, die beim Kinderkleider- und Spielebasar im Herbst zum Verkauf stehen.

Weitere Informationen: Monika Mayerhofer, Tel. 0664/93 50 246.