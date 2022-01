NIEDERÖSTERREICH/ÖSTERREICH. Im Vorjahr wurde der Ausbau der Windkraft als umweltverträgliche Stromproduktionsquelle stark vorangetrieben. Auch 2022 steht einiges an: In Österreich sind 106 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 427 Megawatt angedacht, das sind knapp eineinhalb mal so viele neue Anlagen wie 2021. 57 der neuen Windkraftanlagen sollen in Niederösterreich, vor allem im nördlichen und östlichen Weinviertel, errichtet werden.

620 Millionen Euro werden als Investition für den Ausbau der Windkraft angesetzt. 196.000 Haushalte können durch die neuen Anlagen mit Öko-Strom versorgt werden. Knapp 300.000 Tonnen Kohlendioxid werden so eingespart. Auch am Arbeitsmarkt zeigt sich ein positives Bild: In Österreich schafft die Windkraftbranche rund 5.000 Arbeitsplätze.