Die Stadtgemeinde Allentsteig braucht dringend neue Baugründe und hat ein Auge auf den Generalspark geworfen. Anrainer, Umweltschützer und Opposition gehen auf die Barrikaden.

ALLENTSTEIG. Besorgte Stadtbewohner meldeten sich vergangene Woche in der BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion, um über ein möglicherweise bevorstehendes Zerstören der grünen Lunge von Allentsteig, den Generalspark, zu berichten. Demnach soll die Gemeinde das über sechs Hektar große Areal für neues Bauland und die Stadterweiterung erwerben wollen. Dies bestätigt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) auf BEZIRKSBLÄTTER-Anfrage: "Ja, es ist geplant, dass zumindest ein Teil des Areals für eine Bebauung genutzt werden soll. Sollte dies passieren, dann aber nur im Einklang mit der Umgebung", spricht er etwa einen Haustyp, angepasst an den Ensembleschutz in der Wienerstraße und der Wurmbacherallee an.

Geschützte Arten

Doch eine ganz andere Art von Schutz könnte dem Projekt schon bevor es aus der Taufe gehoben werden kann, auch bereits wieder den Grabstein aufsetzen – der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der Schmetterling fällt unter die besonders schützenswerte Art und könnte nach Interpretation einer Auskunft des Landes Niederösterreich einem allgemeinen Bauverbot gleichkommen.

FPÖ: "Hände weg"

Auch die größte Oppositionspartei in Allentsteig, die Freiheitlichen, fordert, die Hände vom Generalspark zu lassen. "Hände weg", schreibt etwa der Bezirksparteiobmann und Nationalrat Alois Kainz aus Allentsteig im aktuellen FPÖ-Kurier.

Er spricht sich für eine Stadterweiterung nebst der Neuro-Reha aus: "Seit über sieben Jahren fordert unsere Fraktion den Ankauf dieser sogenannten ‚Leutmezergründe‘ und der benachbarten Parzellen. Natürlich muss man als Gemeinde auch bereit sein, das nötige Geld in die Hand zu nehmen, um die Gründe in optimaler Lage zu erwerben."

Die Bürgerliste WIR, vertreten durch Walter Eberl, würde den Generalspark jedenfalls gerne in den Händen der Gemeinde sehen – um ihn aber entgegen den Plänen des Bürgermeisters als Erholungsgebiet zu erhalten.

Erich Hartl, Gemeinderat der SPÖ Allentsteig, hat auf die BEZIRKSBLÄTTER-Anfrage nicht reagiert.