Die grüngelbe einzigartige Frucht des Waldviertels ließen zahlreiche Betriebe in der Region hochleben.

BEZIRK ZWETTL. "Alles Kricherl" hieß es am vergangenen Wochenende im Waldviertel. Gastrobetriebe wie die Gasthäuser Rotheneder und Waldhof in Rappottenstein, das Dorfwirtshaus in Sallingstadt, das Gasthaus zur Kirche in Kottes, der Gasthof Schindler in Brunn am Wald, der Schlossheurige Wimmer oder das Café Einsiedl in Ottenschlag luden zu Spezialitäten rund um das Kriecherl. Zudem konnten die Besucher in der Destillerie Rogner in Roiten, bei Bernhard und Sabine Biegl in Loiwein, auf Willis Bauernhof in Aichau, in der Destillerie Weidenauer in Leopolds, in der Schnapsbrennerei von Markus Neuninger in Sading und am Campus-Edelbrand von Christian Bisich in Kleinnondorf hinter die Kulissen blicken.

Für den Initiator der gemeinsamen Veranstaltung, Christian Bisich, war es besonders wichtig hervorzuheben, dass es das Kriecherl nur in unserer Region gibt und diese weltweit einzigartig ist. "Ich habe eine große Streuobstwiese auf über drei Hektar. Diese pflege ich sehr gerne und aus den Früchten mache ich meine Produkte – mit Schwerpunkt Kriecherl", so Bisich beim Besuch des BEZIRKSBLÄTTER TV.

Vor allem Edelbrände sind das Hauptprodukt des Kriecherls. Hermann Rogner von der Destillerie Rogner in Roiten stellt jedoch auch Essige, Säfte oder Fruchtaufstriche aus der original Wadlviertler Frucht her. Er ist für sein Produkt heuer zum besten Kriecherlbrand des Jahres auserkoren worden. "Beim Kriecherl kann man auch sehr regional arbeiten, da die Früchte aus dem eigenen Garten oder aus dem Nachbarort kommen", so Rogner abschließend.