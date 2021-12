Während die Einwohnerzahlen in den Waldviertler Bezirken stark sinken, explodiert die Nachfrage nach Zweitwohnsitzen.

BEZIRK ZWETTL. Die Zahl der Einwohner im Waldviertel sinkt. Das belegt die neueste Auswertung der Statistik Austria, die den Zeitraum 2010 bis 2020 unter die Lupe genommen hat. Dem Bezirk Zwettl wird darin mit 1.900 Personen bzw. 4,4 Prozent das größte Minus attestiert. Demnach zählt Zwettl jetzt nur noch 41.800 Bewohner.

Aber auch die anderen Bezirke im Waldviertel sind von großen Rückgängen betroffen. Der Bezirk Waidhofen/Thaya steigt prozentuell (-5,1) sogar noch schlechter aus als der Bezirk Zwettl. Waidhofen/Thaya zählt jetzt nur noch 25.500 statt zuvor 26.900 Einwohner. Auch Gmünd (-4,3 Prozent von 37.900 auf 36.300) und Horn (-1,8 Prozent von 31.400 auf 30.800) mussten im genannten Zeitraum herbe Bevölkerungsverluste hinnehmen.

Alle wollen auf das Land

Doch während die Zahl der Bewohner im Bezirk Zwettl stark sinkt, explodierte im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Zweitwohnsitzen. Das ergaben exklusive Recherchen der BEZIRKSBLÄTTER Zwettl.

Waren ist den Jahren vor der Coronavirus-Pandemie stets nur geringe Zuwächse an Nebenwohnsitzen, nahm die Kurve im Vorjahr einen extrem steilen Verlauf. Mehrere Hundert, exakt 427 neue Zweitwohnsitze gibt es allein in den von den BEZIRKSBLÄTTERN abgefragten Gemeinden (Auflistung siehe Zur Sache) im Bezirk Zwettl seit Ausbruch der größten Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg nach 1945.

Dass also "alle auf was Land wollen", wie seit Monaten in vielen Medien zu lesen ist, bestätigen diese Zahlen. Laut Bürgermeister von Groß Gerungs, Maximilian Igelsböck (ÖVP), muss man die Auswirkungen der rund 20 Prozent Nebenwohnsitzer in der Gemeinde verschieden bewerten: "Viele sind eine wichtige Stütze unseres gesellschaftlichen Lebens. Sie erhalten Liegenschaften, zahlen Steuern und Abgaben und beteiligen sich oft am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Leider gibt es aber auch negative Fakten. Die Gemeinde bekommt die Bedarfszuweisung des Landes nur nach Hauptwohnsitzer. So würden der Stadtgemeinde Groß Gerungs rund 670.000 Euro entgehen, rechnet Igelsböck vor. "Es wäre in Zukunft sicherlich überlegenswert, die nicht nur passive, sondern auch aktive politische Mitentscheidung an den Hauptwohnsitz zu knüpfen", so Igelsböck abschließend.

Zur Sache: Anzahl der Nebenwohnsitze in Zwettler Gemeinden im Jahr 2020

Ottenschlag von 306 auf 333 (+27)

Schönbach von 190 auf 192 (+2)

Allentsteig von 521 auf 553 (+32)

Grafenschlag von 187 auf 203 (+16)

Bärnkopf von 130 auf 136 (+6)

Kottes-Purk von 304 auf 355 (+51)

Groß Gerungs von 795 auf 869 (+74)

Zwettl von 1.949 auf 2.071 (+122)

Arbesbach von 281 auf 296 (+15)

Schweiggers von 223 auf 283 (+60)

Gutenbrunn von 300 auf 322 (+22)