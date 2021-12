Arbeiten für Georgenbergradweg abgeschlossen

GÖPFRITZ AN DER WILD. Die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild und das Land Niederösterreich haben sich dazu entschlossen, eine Radwegverbindung zwischen Georgenberg (Katastralgemeinde Weinpolz) und Göpfritz an der Wild zu schaffen. Das Ziel war, die Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern beziehungsweise attraktiver zu gestalten.

Bestehende Route erweitert

Der neue Radweg mündet in die Hauptradroute „Thayarunde“. Somit kann über eine bereits bestehende Radwegverbindung der in Göpfritz befindliche Bahnhof der Franz-Josefs-Bahn erreicht werden. Weiters entstand dadurch eine bessere Anbindung an die in Göpfritz angesiedelten Alltags- und Freizeiteinrichtungen wie Gemeindezentrum, Kindergarten, Schulen, Nahversorger et cetera geschaffen.

Verkehrssicherheit für Radfahrer signifikant erhöht

Landesrat Ludwig Schleritzko hat am 24. November in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein der Göpfritzer Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixelbraun und Straßenbaudirektor Josef Decker die Fertigstellung der Arbeiten für den Bau des Georgenbergradweges vorgenommen. Er merkt an: „Niederösterreich möchte in den nächsten Jahren den Radanteil der täglichen Wege deutlich erhöhen und damit auch die CO2-Emissionen reduzieren. Dieses Ziel kann nur gemeinsam mit den Gemeinden erreicht werden. Das Land Niederösterreich unterstützt und schafft die notwendigen Rahmenbedingungen dafür. Mit dem Bau des Georgenbergradweges wird die Verkehrssicherheit für die Radfahrer maßgeblich erhöht.“

Fakten und Zahlen

An einem bestehenden Weg fand ein Konstruktionsaufbau statt, welcher anschließend asphaltiert wurde. Die Gesamtbreite des Radweges beträgt drei Meter, dazu kommen noch jeweils 30 Zentimeter Bankett auf beiden Seiten. Der neue Radwegabschnitt verläuft über eine Strecke von rund 550 Metern. Die Gesamtkosten betragen rund € 60.000, wobei 70% vom Land NÖ und 30% von der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild getragen werden.