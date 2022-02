Impfgeld-Aktion des Bundes hätte ein Anreiz für Gemeinden sein sollen – diese finden daran keinen Gefallen.

BEZIRK ZWETTL. Mit der Einführung der Corona-Impfpflicht am 1. Februar hat auch ein Belohnungssystem für die Gemeinden begonnen. Ab Erfüllung von bestimmten Impfquoten sollen Prämien an die Kommunen fließen. Was sich im ersten Moment nach Geldsegen anhört, entpuppt sich für die Bundesregierung als Bumerang. Denn die Bürgermeister vor Ort finden an dieser Aktion keinen Gefallen, wie ein Rundruf der BezirksBlätter-Redaktion zeigt.

"Ich empfinde es als Zumutung, dass die Verantwortungsträger, die offensichtlich kein wirkungsvolles Rezept gefunden haben, um die Impfquote zu erhöhen, nun mit einer derart miesen Methode die Gemeinden beziehungsweise die Bürgermeister in den Krieg schicken wollen", poltert etwa Maximilian Igelsböck (ÖVP), der Bürgermeister von Groß Gerungs, immerhin der zweitgrößten Gemeinde im Bezirk Zwettl.

Falscher Zugang

Ganz ähnlich sieht Josef Schaden (ÖVP), Bürgermeister von Schweiggers, den Zugang der Bundesregierung: "Eine finanzielle Belohnung – wie sie jetzt geplant ist, sei es für die Gemeinde oder die Impflotterie – lehne ich ab, finde ich absolut nicht als richtigen Zugang und ich denke auch nicht, dass sich dadurch die Impfquote erhöhen wird." Fast identisch hat sich auch Ewald Fröschl, ÖVP-Bürgermeister aus Schönbach, auf die Anfrage geäußert.

Agieren die Zwettler Bürgermeister mit ihrer ablehnenden Haltung der Impfpflicht-Anreize für das Gemeindebudget richtig?

"Die Regierung sollte meiner Meinung nach ihre Strategie überdenken, denn die gesellschaftlichen Probleme werden zunehmend größer", sieht Paul Kirchberger, ÖVP-Bürgermeister von Ottenschlag, in der Aktion ein Abwälzen der Verantwortung an die Gemeinden. "In unserer Gemeinde werde ich diese Art eines Belohnungssystems nicht zum Thema machen", spricht sich auch Pöllas Ortschef Günther Kröpfl (ÖVP) gegen die Aktion aus.

Geld überzeugt nicht

Für die SPÖ-Bürgermeisterin von Gutenbrunn Adelheid Ebner steht ebenfalls fest: "Natürlich würden wir uns in unserer Gemeinde über zusätzliche finanzielle Mittel, die uns aufgrund einer Impfquote von 80 Prozent gewährt werden würden, freuen. Jeder Euro würde sinnvoll investiert werden. Ob zugesagte Geldmittel ab einer Impfquote von 80 Prozent die Menschen vom Impfen überzeugen, bezweifle ich." Die Stadtgemeinde Zwettl liegt aktuell bei einer Quote von 76,7 Prozent Geimpften über fünf Jahren. "Persönlich denke ich aber nicht, dass bisher Ungeimpfte bei der Frage, ob sie sich impfen lassen sollen, letztlich von einem Prämiensystem für Gemeindebudgets überzeugt werden", gibt auch Zwettls Bürgermeister Franz Mold (ÖVP) zu bedenken.