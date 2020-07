Einige Bäuerinnen des Gebietes Groß Gerungs machten sich kürzlich auf den Weg nach Vorarlberg zu Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann.

GROSS GERUNGS/VORARLBERG. Paznauntal, Silvretta Hochalpenstraße, Bielersee, Großes Walsertal, Klostertal Arlberg - all dies wurde unter Einhaltung der Coronavorschriften besucht. Der Höhepunkt des dreitägigen Ausfluges war aber der Besuch bei der Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann in Reggal im Großen Walsertal. Hier bekamen die Ausflügler einen Einblick in das Leben auf der Steris Alpe, welche von Andrea Schwarzmann im Sommer bewirtschaftet wird und wo sie auch eine Almausschank betreibt. Natürlich fand auch ein reger fachlicher Austausch über die Herausforderungen in der Landwirtschaft statt.

Unter den Reisenden waren auch die Vize-Präsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ und Gebietsbäuerin von Groß Gerungs Andrea Wagner sowie ihre beiden Vorgängerinnen Wilhelmine Hüttler und Martha Rauch.