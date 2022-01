ZWETTL. Es ist nicht ungewöhnlich, dass zum Jahresende die Zahl der Arbeitslosen steigt. Zum einen liegt dies daran, dass manche Berufssparten im Winter "stempeln" gehen, zum anderen bekommen Personen die Einstellungszusage über einen Zeitraum von drei Monaten und beginnen somit erst später zu arbeiten. Insgesamt verzeichnete das AMS Zwettl eine Verdopplung der Arbeitsuchenden: zum Jahreswechsel beantragten 1.055 Personen, davon 324 Frauen und 731 Männer, Unterstützung. Dies entspricht einem Zuwachs von 528 im Vergleich zu November - dennoch wird im Vergleich zu 2020 ein deutlicher Rückgang von 255 Personen (rund 20 Prozent) sichtbar.



Insgesamt positive Bilanz

„Mit 1.055 Arbeitslosen verzeichnet der Bezirk Zwettl übrigens den niedrigsten Dezember-Wert seit 41 Jahren - nämlich seit 1980“, freut sich Kurt Steinbauer, Leiter des AMS Zwettl, über den historischen Tiefstand. Insgesamt fanden 73 Jobsuchende im Dezember eine Anstellung, aufgerechnet auf die letzten neun Monate sank der Höchststand an Arbeitslosen von 125 im März auf 77 zum Jahresende. Seit April wurden 43 Personen, die langzeitarbeitslos waren, in Betrieben eingestellt.

Langzeitarbeitslosigkeit ist Problem Nummer Eins

„Der starke, saisonale Zustrom in die Arbeitslosigkeit ist im Dezember normal. Viele Betroffene werden nur sehr kurz und vorübergehend beim AMS arbeitslos gemeldet sein“, erklärt Steinbauer. Die Corona-Pandemie und vor allem die Lockdowns gingen leider auch am Arbeitsmarkt nicht spurlos vorüber: Aktuell ist ein Fünftel der Arbeitsuchenden ein Jahr oder länger beim AMS gemeldet. "Je geringer die Zahl der arbeitslosen Personen am Beginn eines Lockdowns, desto wirkungsvoller gelingt es, den entstandenen Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen", weiß Steinbauer. Daher hat das AMS bereits Vorbereitungen getroffen, um den Folgen kommender Lockdowns entgegenzuwirken.

"Aktion Sprungbrett" für Langzeitarbeitslose

Bereits im Vorjahr konnte das Arbeitsmarktservice mit der Aktion tolle Erfolge verzeichnen - rund 2.000 Personen fanden dabei eine neue Anstellung und schafften somit den Sprung aus der Arbeitslosigkeit. "Aktion Sprungbrett" bietet Betrieben Lohnkostenförderungen, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen. „Vor allem für Ältere und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist es schwierig, eine neue Beschäftigung zu finden. Damit auch für diese Personen der berufliche Wiedereinstieg gelingt, bedarf es spezieller Beratung und intensiver Unterstützung“, so Steinbauer.

Aktuelle Zahlen des AMS (Stand Dezember 2021)

Geplante Lohnkostenförderungen: 40,2 Millionen

Vorgemerkte Arbeitslose: 1.055 (Vergleich: 1.310 im Vorjahr)

Sofort verfügbare offene Stellen: 402 (Vergleich: 275 im Vorjahr)

Personen in AMS-Schulungsmaßnahmen: 114 (Vergleich: 96 im Vorjahr)

Lehrstellensuchende: 9 (Vergleich: 13 im Vorjahr)

Sofort verfügbare offene Lehrstellen: 78 (Vergleich: 62 im Vorjahr)