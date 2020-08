BEZIRK ZWETTL. Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl führte laut Polizei am 25. August 2020, gegen 18:35 Uhr, im Gemeindegebiet von Großgöttfritz Arbeiten zur Neuerrichtung eines Dachstuhles am Wohnhaus eines Neubaus von Familienangehörigen durch.

Dabei dürfte der gelernte Spengler und Dachdecker beim Anbringen eines Holzsparrens das Gleichgewicht verloren haben und mit dem Sparren von der Betondecke etwa dreieinhalb Meter auf die betonierte Grundplatte gestürzt sein.

Familienangehörige wurden durch den herunterfallenden Sparren auf den Absturz aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Der 32-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und mit Verletzungen schweren Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.