NIEDERÖSTERREICH/TULLNERBACH. Wie viel Holz wächst eigentlich in meinem Wald? Wie viele Bäume darf ich fällen, ohne dem Bestand zu schaden? Diese und ähnliche Fragen stellen sich Forstwirte, nun hat ein Unternehmen aus Tullnerbach im Wienerwald die Antwort darauf: Die Umweltdata GmbH hat 3D-Laserscanner entwickelt, welche Baumstämme in einem Areal exakt zu vermessen vermögen.

Der High-Tech-Betrieb ist in der Lage, so eine "Waldinventur" zu erstellen und Forstwirten die Arbeit erheblich zu erleichtern. „In einem ersten Schritt werden die einzelnen Punktwolken, die der an bestimmten Stellen im Wald aufgestellte Scanner erfasst hat, zu einer großen Punktwolke zusammengeführt“, erklärt Umweltdata-Geschäftsführer Günther Bronner das technische Prinzip. Aus dieser Punktwolke identifiziert eine Spezialsoftware am Bildschirm dann die zylinderförmigen Baumstämme. „Damit lässt sich der Holzstamm am Computer in einzelne Segmente zerlegen, wie es ja auch in der Praxis im Sägewerk geschieht“, so Bronner. Die Daten werden gespeichert, so dass sie bei einer erneuten Waldinventur als Vergleich dienen. „Das mag nach drei, fünf oder auch zehn Jahren sein“, so der Umweltdata-Chef. Um den Vermessungsprozess noch einfacher zu gestalten, wird schon an einem Rucksackscanner gearbeitet, der ohne Stativ auskommt.

Bereits 1988 wurde das Unternehmen gegründet und trägt seitdem wesentlich zur Digitalisierung der Forstwirtschaft im allgemeinen und der Waldbestände im besonderen bei. Ebenso ist das Monitoring der Biodiversität, also der Vielfalt der Arten ein wichtiger Punkt der Arbeit der Umwaltdata GmbH.