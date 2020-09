Damit ihr seht, wo euer Regionaut eigentlich her ist, hab ich euch gestern Abend ein Bild von unserem Hundertwasserbrunnen gemacht Auf dem unteren Foto ist er so wie man ihn normal sieht, aber einmal am Tag, ein paar Minuten nur ... sieht er für mich fast überirdisch schön aus ... wenn nämlich das Wasser abgedreht ist, aber für einige wenige, leider viel zu kurze Minuten, noch im hellen Licht erstrahlt