Das berühmte millionenschwere Salzfass von Cellini wurde im Bezirk Zwettl vergraben – eine Spurensuche mit Personen, die damals dabei waren.

BEZIRK ZWETTL. Der 21. Jänner 2006 ist sowohl in den Geschichtsbüchern des Bezirkes Zwettl als auch im Polizeiarchiv fest mit dem wohl spektakulärsten Kunstfund jemals verbunden – die gestohlene Saliera, das millionenschwere Salzfass des Künstlers Benvenuto Cellini, wurde in einem Waldstück nahe der Ortschaft Brand in der Gemeinde Waldhausen entdeckt. Der Dieb, der das goldene Kunststück rund drei Jahre zuvor aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien entwendet hatte, führte die Polizei zum Versteck. Die BEZIRKSBLÄTTER blicken in den geheimen X-Akten mit Involvierten noch einmal auf den historischen Tag zurück.

"Es hat sich abgespielt"

"Die Zwettler Polizei war natürlich ebenfalls vor Ort, die Hauptagenden lagen aber beim Landes- und Bundeskriminalamt", so der heutige Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader nach Rücksprache mit einem damals im Einsatz befindlichen, mittlerweile pensionierten Kollegen.

Anders hat sich der Fund auf den Wirt des Ortes, Josef Hagmann, damals niedergeschlagen: "Wir waren der einzige Ansprechpartner für die Presse. Wir sind damals aber leider nicht immer gut behandelt worden", spricht Hagmann nachträgliche Unterstellungen an, dass man wirtschaftliches Kapital daraus schlagen wollte – schließlich war der Ort plötzlich österreichweit und international in den Medien.

Löse das Rätsel, knacke den Code und gewinn!

Ein Salieraweg wurde aus der Taufe gehoben, eine Salierawanderung ins Leben gerufen, doch der örtliche Tourismusverband zog nicht mit und so verlief sich das Vorhaben schnell wieder im Sande.

Dennoch: Auch heute kann man den Fundort noch besuchen – unter dem Decknamen Schatzbichlweg.

Alle X-Akten: Hier