ZWETTL. In den Sommermonaten haben wieder viele Schüler einen Ferialjob oder absolvieren ein Pflichtpraktikum. 20 Jugendliche aus der Stadtgemeinde Zwettl lernen heuer in den Ferien die Arbeitswelt in der Gemeinde kennen. Die Mädchen und Burschen, die im Stadtamt, im ZwettlBad, in der Stadtbücherei, im Stadtarchiv, im Bauhof und in der Zwettl-Info im Einsatz sind, profitieren damit auch frühzeitig von der Praxis im Berufsleben.