Für die Katz': Nachhaltige Alternativen zu Katzenstreu

ÖSTERREICH. Klassisch klumpend, aus Silikat, geruchsneutral oder duftend: Katzenbesitzer wissen um die Vielfalt an verfügbaren Katzenstreusorten. Diese müssen in der Regel über den Restmüll entsorgt werden. Doch es gibt bereits Alternativen in Pelletsform für den umweltbewussten Katzenbesitzer.

Papierstreu



Die nicht klumpende Streu aus Recyclingpapier zeichnet sich durch ihr besonders geringes Gewicht aus. Zudem ist sie im Gegensatz zu manch anderen Sorten staubarm. Gerüche werden schnell aufgenommen und langanhaltend gebunden. Verpackt ist die Streu meistens ebenfalls umweltfreundlich in Papier.

Holzstreu



Die Pellets bestehen aus recycelten Holzresten. Wie bei der Papierstreu ist die Staubentwicklung relativ gering. Der dezente Holzduft vermindert unangenehme Gerüche. Auch diese Katzenstreu-Variante ist überwiegend in Papier verpackt.

Vor- und Nachteile

+ Hergestellt aus Recyclingholz und -papier

+ Geringes Gewicht (Papierstreu)

+ Dezenter Duft (Holzstreu)

+ Unkomplizierte Entsorgung über den Biocontainer

+ Ergiebig in der Anwendung

+ Klumpt nicht

- Höhere Kosten

- Pellets zerfallen und können sich verteilen (Holzstreu)

- Entsorgung über den Biocontainer bei Gabe bestimmter Medikamente nicht möglich