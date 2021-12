"Hands up for Down" - Spendenaktion der Betriebsräte des Landesklinikums Allentsteig

ALLENTSTEIG. Im Dezember starteten die Betriebsräte des Landesklinikums Allentsteig eine Spendenaktion für den gemeinnützen Verein „Hands up for down“. Dabei handelt es sich um ein Herzensprojekt aus dem Bezirk Zwettl mit dem Ziel, Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) im Waldviertel zu fördern, aufzuklären und zu informieren.

Das ursprüngliche Vorhaben (eine Spendenaktion im Rahmen eines Glühweinstandes) musste aufgrund der angespannten Corona-Situation adaptiert werden. Somit wurde kurzerhand auf einen „Punsch & Glühwein to go“ umdisponiert. Über einen Zeitraum von zwei Wochen hatten die Kollegen die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen und sich so an der Spendenaktion zu beteiligen. Pro Spende wurde ein Los ausgehändigt, mit welchem es im Rahmen einer Tombola-Verlosung unterschiedliche Preise zu gewinnen gab.

Stolz durften die Betriebsräte der Obfrau des Vereins „Hands up for down“, Katrin Jungwirth, einen Scheck im Wert von 1.200 Euro überreichen. "Ein ganz herzliches Danke an meine Kollegen für die Unterstützung und die Möglichkeit der Umsetzung dieses Projekts", so Thomas Kropik, Betriebsratsvorsitzender des Landesklinikums Allentsteig.